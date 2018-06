Il Riesame respinge il ricorso «Pamela non è stata stuprata da Oseghale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Oseghale non violentò Pamela prima di ucciderla. Il Tribunale del Riesame di Ancona ha respinto il ricorso presentato dalla Procura. Secondo i giudici dorici il movente del brutale assassinio di Pamela Mastropietro non sarebbe sessuale. La Procura aveva presentato il ricorso contro la decisione del Gip maceratese Giovanni Manzoni di non disporre la misura custodiale nei confronti di Innocent Oseghale per il reato di violenza sessuale. Secondo il procuratore Giovanni Giorgio, infatti, Oseghale avrebbe ucciso Pamela dopo averla violentata, per il Gip invece il rapporto sessuale, confermato dagli accertamenti del Ris, sarebbe stato consenziente. I giudici del Riesame hanno dunque respinto il ricorso della Procura. Oseghale, in carcere per i reati di omicidio, distruzione, vilipendio e occultamento di cadavere, è difeso dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi.