Deve scontare sei anni, un maceratese in carcere per violenza sessuale

MACERATA - Accusato di violenza sessuale, finisce in carcere. Un uomo di 65 anni residente nel Maceratese è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile (guidati dal commissario capo Maria Raffaella Abbate) e condotto al carcere di Pesaro. Deve scontare una pena di sei anni e sette mesi. I fatti contestati sono accaduti alcuni anni fa in provincia, ora diventata definitiva la sentenza, l’autorità giudiziaria ha ordinato la cattura dell’uomo. Il 65enne è stato rintracciato nella propria abitazione, arrestato e tradotto in carcere. Le indagini erano state coordinate dalla Procura di Macerata.