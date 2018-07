Giovane picchia e minaccia la convivente, denunciato e allontanato dall'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - È stato allontanato dalla casa della famiglia ed indagato per maltrattamenti un trentenne accusato di comportamenti violenti nei confronti dell’ormai ex convivente. I carabinieri di Macerata gli hanno notificato una custodia cautelare di “Allontanamento dalla casa familiare” dopo che la convivente lo aveva denunciato per continui atteggiamenti vessatori, minacciosi e violenti. I miilitari hanno subito svolto gli accertamenti del caso ascoltando anche dei testimoni. Immediatamente hanno relazionato la questione all’autorità giudiziaria che, visti gli esiti delle indagini, ha emesso un provvedimento di allontanamento che è stato subito notificato all’uomo.