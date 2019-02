Violenza sulla figlia di 9 anni della compagna: 52enne condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Violentò la figlia della compagna quando aveva nove anni. Condanna per un 52enne: sette anni e mezzo di reclusione e 75.000 euro di risarcimento complessivi per la piccola e per sua madre. Era accusato di violenza sessuale, corruzione di minorenne e maltrattamenti nei confronti della madre della ragazzina. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2010, quando la piccola aveva nove anni, e gennaio del 2018. L’incubo, per la minorenne, si sarebbe trascinato per anni.. Secondo l’accusa, ieri sostenuta dal pubblico ministero Ernesto Napolillo che ha concluso la requisitoria con una richiesta di condanna a otto anni di reclusione, l’imputato, di origine peruviana, avrebbe più volte toccato la piccola nelle parti intime costringendola a subire le sue attenzioni sessuali quando la madre di lei era fuori per lavoro. Non solo. Più di una volta l’avrebbe costretta a vederlo in giro per casa nudo o mentre si masturbava e a vedere film con immagini di nudo. L’uomo avrebbe picchiato più di una volta anche la mamma della piccola.