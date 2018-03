Violenta rissa al bar: il questore sospende la licenza per 15 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - A seguito del violento episodio verificatosi martedì scorso a Macerata, al bar della Polisportiva Salesiana, il questore Antonio Pignataro ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale per 15 giorni poiché l’accaduto, stando alla ricostruzione della polizia, «ha posto in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini». Si tratta del terzo incisivo provvedimento adottato dal questore ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in poco più di un mese dal suo insediamento.Al momento è stato appurato che un’anziana signora, che andava a riprendere suo nipote alla vicina palestra, aveva parcheggiato l’auto in prossimità del bar in uso alla Polisportiva Salesiana. La circostanza di aver occupato indebitamente un posto auto, sebbene per pochi minuti, ha scatenato l’ira di un avventore del bar, il quale l’ha aggredita verbalmente, insultandola. La donna, amareggiata da quanto accaduto, raggiunta la palestra, ha raccontato l’accaduto al maestro di karate che terminata la lezione, prendendo le difese della donna, ancora in kimono, ha raggiunto il bar con il proposito di chiarire quanto Appena entrato nel locale del bar, non c’era spazio e tempo per i chiarimenti. C’è stata una violenta lite dapprima verbale, degenerata quindi in colluttazione. Più persone - sempre secondo la ricostruzione degli agenti della questura - hanno bloccato il maestro, colpendolo ripetutamente.