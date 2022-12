Macerata, Vincenzo Lattanzi scomparso da otto giorni. Appello della famiglia per ritrovarlo

MACERATA - Sono giorni di apprensione a Macerata per la scomparsa di un uomo di 73 anni, Vincenzo Lattanzi. Si è allontanato da casa il 23 dicembre scorso e da allora nessuno ha più avuto notizie di lui. I familiari hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e hanno chiesto aiuto all’associazione Penelope Marche che ha condiviso sul sito e sui canali social la foto dell’uomo e i contatti da chiamare qualora venga visto e riconosciuto da qualcuno.

Vincenzo Lattanzi scomparso il 23 dicembre

L’uomo, come riportato da Penelope, è alto un metro e 74, pesa 74 chili, ha i capelli radi scuri e gli occhi marroni. I familiari, insieme all’associazione Penelope, chiedono aiuto a chiunque lo avesse visto. La sua auto, una Opel Astra azzurra, è stata ritrovata nella notte a Macerata. Per questo una delle ipotesi è che possa essere rimasto in zona o aver scelto i mezzi pubblici per spostarsi.

La famiglia infatti chiede di prestare attenzione soprattutto a Macerata, nelle stazioni ferroviarie e in quelle dei pullman. L’associazione Penelope chiede, a chiunque lo vedesse, di chiamare il numero unico delle emergenze 112 oppure di contattare il 3396514799, anche via Whatsapp.