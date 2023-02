MACERATA - Potenziare, difendere e rivalutare il patrimonio arboreo di Villa Cozza fatto di oltre cento alberi, con prevalenza di cipressi, lecci, pini, pioppi, cedri, tigli e roverelle e di alcune eccellenze assolute, uniche e rare nel mondo, come il Pino di Guadalupe, il Cedro deodara e il Cedro del Libano.

Per questo obiettivo è nata la sinergia tra Ircr, Comune e Banca Macerata enti istituzionali e privati affinché il parco diventi sempre più un bene comune. Passando anche per il recupero di un’altra vastissima area, attualmente un bosco ripulire, che dall’altezza della rotonda del cimitero risale fino all’attuale area verde aperta al pubblico.



A presentare il progetto il presidente Ircr, Giuliano Centioni, il direttore Francesco Prioglio e il presidente dell’istituto di credito Ferdinando Cavallini. In platea presenti tra gli altri l’assessore comunale ai parchi pubblici Paolo Renna, l’assessore al Bilancio Oriana Piccioni, il consigliere comunale Roberto Cherubini e il comandante della polizia locale Danilo Doria. «Per me è una bellissima soddisfazione che Banca Macerata ci affianchi in questa iniziativa che tende a rivitalizzare il patrimonio arboreo di quello che io definisco il Parco delle meraviglie – ha detto Centioni-. Villa Cozza è stata poco raccontata in quanto molti la individuano come parco dentro l’ospedale, il che non è vero: è aperto a tutti, vi gravitano la casa di riposo, la scuola infermieristica, ma anche l’asilo nido e tante attività legate ai giovani ed ai cittadini». Soddisfazione per questa partnership è stata espressa da Cavallini, presidente di Banca Macerata. «Sono orgoglioso di avviare questa collaborazione – ha ribadito - per questo meraviglioso luogo che merita di essere conosciuto e visitato dai maceratesi. La nostra banca ha un rapporto diretto molto importante con il territorio e questo significa anche riversare risorse che siano a servizio della comunità locale che ne può beneficiare sia a livello economico ma pure più complessivo per le persone che vivono in questi territori. L’occasione è stata Villa Cozza ed è solo l’inizio di questa sinergia con Ircr e Comune». Infine l’assessore Renna ha sottolineato alcuni aspetti: «Abbiamo ereditato questo patrimonio che nel passato non siamo stati in grado di valorizzare. Adesso dobbiamo cambiare passo e pensare noi di lasciare a chi verrà dopo un qualcosa di bello. C’è da investire su tutto quello che è il verde in città, l’obiettivo è di fare ancora di più di quello che siamo riusciti a fare in questi anni di amministrazione».