MACERATA - Dev’essere sentita come testimone, ma mentre è in corso un altro processo, entra in aula e inizia a registrare un video, un avvocato avvisa il pubblico ministero che interrompe l’udienza e interviene: «Cosa sta facendo?». E lei, sorridendo: «Un video, era per i miei amici, volevo metterlo su Instagram». È accaduto nella tarda mattinata di ieri in aula 3.

APPROFONDIMENTI L'INFORTUNIO Incidente sul lavoro a Camerino, uomo travolto da un rullo: schiacciati addome e gamba

Erano i corso un processo dinanzi al giudice Federico Simonelli e al pm Francesca D’Arienzo quando una giovane di origine russa che avrebbe dovuto testimoniare in un processo (a carico dell’amministratore di una ditta che gestisce night e discoteche accusato di aver fatto lavorare tre giovani dell’Est senza permesso di soggiorno) ha iniziato a filmare l’aula soffermandosi in particolare sul giudice e riprendendo tutti i presenti. La scena non è sfuggita a un avvocato che ha subito avvisato il pubblico ministero che è intervenuto facendo cancellare immediatamente il video.