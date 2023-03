MACERATA - Da oggi scatta il cambio della viabilità. Il comando di polizia locale, guidato da Danilo Doria di Macerata ha emesso una nuova ordinanza che regola temporaneamente la circolazione stradale in via Verga che sarà interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale.

Il provvedimento, in vigore da oggi al 28 maggio, prevede in via Verga il senso unico di circolazione dal punto di intersezione con via Ungaretti fino al civico 46 in direzione via Silone, divieto di sosta con rimozione coatta, limite di velocità di 30 chilometri orari, divieto di transito con sbarramento dal civico 48 all’intersezione con via Ungaretti. In via Cardarelli intersezione via Verga c’è l’obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli, eccetto residenti fino al civico 46, accesso pista pattinaggio, campo sportivo, residence Madison Village. In via Cardarelli intersezione via Ungaretti, obbligo di proseguire dritti verso via Roma per i veicoli superiori a 3,5t e bus urbani.

L'intervento in via Verga





L’intervento che il comune di Macerata va a compiere in via Verga a Collevario è un maxi piano da oltre 600mila euro atteso da molti anni. Non sarà - come spiegato nelle scorse settimane dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori - l’ennesima toppa, ma una consistente opera di contenimento della scarpata con pali e fondazione, costruzione di un marciapiede a sbalzo con fermata bus in sicurezza, asfaltatura e creazione di un nuovo percorso green per accesso alle scuole. Il progetto riguarda quindi l’intervento di messa in sicurezza, miglioramento della qualità viaria anche in termini di accessibilità delle strade del quartiere di Collevario. L’intervento sarà finanziato a valere sul Fondo nazionale complementare del Pnrr sisma. Il progetto di via Verga era stato approvato dopo aver eseguito accurate indagini geologiche e geotecniche che avevano consentito di individuare le cause del dissesto.

La documentazione anni '80

«Abbiamo anche reperito documentazione degli anni ‘80 per comprendere bene la causa del dissesto idrogeologico in modo da effettuare l’intervento appropriato e finalmente risolutivo, dopo tanti interventi costosi ma inefficaci fatti negli anni passati», ha spiegato l’assessore Andrea Marchiori. Verrà quindi realizzata una paratia sul bordo della scarpata collegata da un cordolo sul quale si svilupperà un marciapiede a sbalzo munito di barriera-parapetto. Oltre al ripristino del manto stradale, sarà quindi ampliata la dotazione dei marciapiedi nel tratto tra i giardini pubblici e l’accesso agli impianti sportivi allo scopo di dare continuità ai percorsi esistenti, con contestuale miglioramento delle fermate dell’autobus e ridefinizione dei passaggi pedonali, eliminando le barriere architettoniche. Seguendo, poi, lo spirito del finanziamento, sarà realizzato un percorso pedonale tra via Verga e la scuola materna-elementare di via Cardarelli.