MACERATA - Restyling di via dei Velini, riqualificazione della viabilità con nuovi asfalti e marciapiedi, allargamento carreggiata, abbattimento delle barriere architettoniche, illuminazione da rinnovare e banchine di fermata dei bus in completa sicurezza sfruttando gli spazi di quella che oggi è una strada ad altissima densità di traffico ma destinata a diventare in futuro una strada urbana grazie alla realizzazione della bretella di collegamento Montanello-Villa Potenza su cui si riverserà il traffico pesante in entrata e uscita dal capoluogo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Fiuminata, il racconto di Billi: «Niente fotovoltaico sul mio tetto. Una storia di burocrazia e divieti»



Un salto di qualità importante per la città e per i residenti di quella zona. Ci sono 3 milioni di euro a disposizione, una parte arriva da finanziamenti ministeriali recuperati dall’amministrazione comunale per far decollare questo progetto che andrà a sostituire quello legato alla terza corsia in salita nel tratto Villa Potenza-Montanello previsto dalla precedente amministrazione di centrosinistra e che invece non verrà portato avanti dal sindaco Sandro Parcaroli e dalla sua giunta che ha virato su un piano alternativo.

Le risorse



«C’è una combinazione di queste risorse che inizialmente erano state destinate alla terza corsia in salita da Villa Potenza verso Macerata -afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori- per la quale c’era un progetto definitivo un po’ datato e che non è più attuale per i costi che erano stati previsti visti gli aumenti intervenuti in questo ultimo anno. Abbiamo atteso questa novità dell’intervalliva, il completamento del tratto che oggi termina a Montanello e che invece proseguirà verso Villa Potenza prima di prendere questa decisione sulla terza corsia, visto che sarebbe stato un sovrapporsi non giustificato di interventi per certi versi simili nella stessa area. Per cui una volta avuta la certezza che il collegamento veloce Macerata-Villa Potenza verrà realizzato su un tracciato diverso da via dei Velini ecco che si è deciso di sfruttare questi finanziamenti per migliorare e sistemare la “corta” come i maceratesi chiamano questo collegamento».



Dunque l’obiettivo è quello di riqualificare l’intero tratto di via dei Velini destinata a diventare strada urbana a bassa densità di traffico rispetto a quello che è oggi, anche perché i mezzi pesanti e quelli che attraverseranno la città saranno convogliati sul percorso che congiungerà la bretella per Villa Potenza con via Martiri delle Foibe. «Il fatto di rivedere quel progetto legato alla terza corsia – spiega sempre Marchiori - ci sembra doveroso per dargli questa nuova veste, non perdendo il finanziamento essendo coerente alla viabilità esistente e riqualificando quell’arteria. Anche per i residenti di via dei Velini sarebbe un bel salto di qualità perché si andrebbe ad urbanizzare una via che al momento è di scorrimento del traffico in entrata ed uscita da Macerata in direzione nord».

Il percorso



«Il percorso di questo progetto - prosegue Marchiori - è staccato da quello della bretella che si andrà a costruire, però è funzionale il collegamento che arriva nel momento in cui c’è la certezza che sarà realizzata l’altra opera. Anche sulle tempistiche credo che non saranno lunghissime, perché si dovrà andare a rivedere e aggiornare un progetto comunque già esistente: siamo a metà strada, diciamo che si tratta di completarlo in tempi relativamente brevi, visto che i finanziamenti sono già previsti».



Il restyling da 3 milioni di via dei Velini si affianca quindi all’inserimento nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 della Regione Marche, del finanziamento di 25 milioni di euro di fondi regionali per la bretella di collegamento Macerata-Villa Potenza, un passo decisivo per migliorare le infrastrutture di una vallata che, oltre al Centro Fiere, vedrà poi sorgere in futuro il casello autostradale tra Porto Potenza Picena e Porto Recanati. Tutto ciò grazie al fondo rotativo di progettazione, giunto oggi a quota 12 milioni di euro, fortemente voluto dall’assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche. A questo si aggiunge l’intervento sull’intervalliva del capoluogo da 83,4 milioni di euro, destinato a realizzarsi in due lotti: il primo, dallo svincolo di Campogiano sulla Ss 77 fino al bivio la Pieve, il secondo da questo bivio fino a via Mattei.