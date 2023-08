MACERATA - Un breve stop per le ferie agostane e ora si riparte con i lavori in via Santa Maria della Porta. L’intervento complessivo, che ha un costo di 180mila euro, di cui 100mila euro da risorse stanziate dalla Regione e 80mila dal Comune, proseguirà nei prossimi giorni, riprendendo per terminare il tratto verso piazza Vittorio Veneto. Successivamente, sarà realizzata a segmenti la parte a scendere.

Una modalità di intervento che l’amministrazione Parcaroli ha messo in atto per diminuire al massimo i disagi per residenti e attività commerciali. Il cantiere, infatti, resta pedonale, e permette comunque di percorrere la via, seppur con attraversamenti in sicurezza, ai pedoni.



«È chiaro - dice l’assessore Marchiori - che qualche disagio resta, ma se qualche residente, come ad esempio gli anziani, dovesse aver bisogno di un aiuto particolare per gli spostamenti sono sempre presenti gli operai nel cantiere e il Comune resta a disposizione». Per quanto riguarda i tempi, Marchiori ipotizza che «entro la fine di settembre metà ottobre possiamo ultimarla». Nei giorni scorsi, infatti, era stata resa nota la proroga fino al 30 settembre per i lavori, tanto che il Comune aveva diffuso i provvedimenti relativi alla viabilità.



Ecco alcuni dei cambiamenti. Con orario 0/24 nel tratto compreso tra via Basily e corso della Repubblica divieto di sosta con rimozione forzata da Piaggia della Torre allo stesso corso della Repubblica, divieto di transito, eccetto residenti, veicoli di pubblica utilità, operazioni di carico e scarico; senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli in uscita nei tratti a monte e a valle dei lavori, in modo da permettere ai veicoli cui è consentito l’accesso il transito durante il cantiere. Obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Basily, valido per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta. In via Ricci inversione temporanea del senso di marcia, senso vietato valido per i veicoli provenienti da piazza Veneto, obbligo di arrestarsi e dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra valido per i veicoli che da via Ricci si immettono in piazza Veneto. Piazza Veneto: direzione obbligatoria a destra, all’incrocio con via Ricci, direzione obbligatoria diritto per i veicoli provenienti da corso Repubblica.



Ma quella di Santa Maria della Porta non è l’unica via a essere interessata da lavori di restyling. Altri sono previsti per i prossimi mesi. «Sempre in centro storico - annuncia Marchiori - è stato già finanziato anche il cantiere di via Basily che da Rampa Zara va verso Santa Maria della Porta. C’è poi in programma la sistemazione di piazza Vittorio Veneto fino a scendere dove si trovava la gioielleria Pianesi». Sono stati invece ultimati lavori in vicolo Abbondanza con la conseguente riapertura del passaggio. Terminata via Pace e lavori ancora in corso in via Tucci. «A breve saremo in appalto con un altro intervento su via Mattei dove sarà rifatto l’asfalto sulla rotatoria. Così come stiamo programmando l’intervento per ripristinare la viabilità su via Mattei dove l’alluvione aveva provocato una frana. Si tratta di un lavoro oneroso, reso indispensabile e imprevedibile dalle alluvioni dei mesi scorsi. Infine lavori programmati da mettere in opera in via Pirandello e per i marciapiedi a Sforzacosta, Piediripa e nella zona dell’ospedale».