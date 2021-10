Cadono pezzi di muratura, dal cavalcavia di via Mattei. L'allarme degli automobilisti

MACERATA - Allarme ieri pomeriggio per la caduta di pezzi di muratura dal cavalcavia di via Mattei. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che si sono accorti del distacco. Per fortuna i pezzi piombati sull’asfalto non hanno colpito auto in transito e non hanno provocato danni.

Sul posto comunque sono intervenuti la polizia locale i i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza il cavalcavia rimuovendo le parti pericolanti.

A provocare il distacco potrebbe essere stato il maltempo. La strada comunque è rimasta chiusa per tutto il pomeriggio fino a sera e non riaprirà neppure nella giornata di oggi essendo necessarie delle verifiche sul ponte e degli approfondimenti. Per questo già ieri sera la polizia municipale ha provveduto a transennare l’area invitando gli automobilisti a scegliere una viabilità alternativa per evitare disagi. Via Mattei quindi resta chiusa fino a quando non saranno completate le operazioni e i sopralluoghi che ne attesteranno la totale sicurezza.

