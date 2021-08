Vaccini, pochi prenotati a Civitanova e Piediripa nelle iniezioni solo di mattina. E gli over 60 non immunizzati restano un problema

MACERATA - Accelerata dei vaccini in vista di una possibile ripresa della pandemia da covid-19 in autunno? No e ancora no, anzi, esattamente il contrario. I punti vaccinali di Piediripa e Civitanova hanno ridotto drasticamente l’attività ormai da una decina di giorni, riducendo l’orario quotidiano dal classico 8-20 a un più leggero 8-14. E così crolla il numero dei vaccinati giornalieri in ognuno dei due grandi hub vaccinali della provincia, che ha visto più che dimezzati i numeri di sieri inoculati: siamo a una media di 400 a Macerata (con una punta di 469 qualche giorno fa), una cinquantina in meno a Civitanova.

Lontani i tempi in cui si parlava di un migliaio di vaccini effettuati al giorno: i numeri attuali sono di quasi due terzi inferiori. «Sono scese molto le prenotazioni, per cui non aveva senso tenere aperto il centro vaccini tutto il giorno, per questo abbiamo deciso di aprire solo al mattino a partire dall’11 agosto e almeno fino alla fine del mese – spiega Franca Laici, direttrice dell’unità operativa di prevenzione dell’Area Vasta 3 – nei prossimi giorni ci metteremo a tavolino per rivedere la programmazione per il mese di settembre e valuteremo il da farsi». Neanche la prossima riapertura delle aziende dopo le ferie agostane e soprattutto il ritorno in classe, con l’apertura alle vaccinazioni degli adolescenti in età 12-18 anni, hanno messo il turbo alle prenotazioni come accaduto altrove.



«I giovani stanno venendo a vaccinarsi ma il discorso vale anche per tutte le persone al di sotto dei 60 anni, non è quello il problema – precisa la dottoressa Laici – facciamo grande difficoltà a raggiungere gli over 60. Non abbiamo numeri precisi, ma c’è una resistenza da parte della fascia più anziana della popolazione a fare il vaccino». Il problema non è di poco conto perché è evidente che sia proprio la fascia degli anziani quella più esposta ai rischi del covid-19.



Pochi anziani protetti significa maggiori possibilità di vedere riaprirsi i reparti emergenziali della provincia (è già stata riattivata dopo tre mesi la palazzina ex Malattie infettive a Macerata, che riaprirà domani, mentre il Covid Hospital di Civitanova resta invece chiuso) e se salgono le ospedalizzazioni poi il rischio è quello di tornare a zone gialle, arancioni o addirittura rosse con tutte le conseguenze che abbiamo già vissuto nei mesi scorsi.



Per questo l’Asur sta cercando di “stanare” anche i più restii usando anche i camper vaccinali: una modalità quasi “porta a porta”. «Un’iniziativa che ci sta dando buoni risultati – aggiunge la direttrice dell’unità operativa di prevenzione – in questi giorni il camper ha sostato al Varco sul Mare di Civitanova, dove in tre giorni sono state vaccinate quasi 200 persone. Mercoledì 25 avremo una giornata dedicata a Matelica, poi sabato 28 invece ritornerà sulla costa, a Porto Potenza».



Sarà un caso, ma alla riluttanza dei maceratesi a sottoporsi al vaccino fa da contraltare il fatto che la provincia sia la seconda per numero di contagi nelle Marche di un soffio dietro ad Ancona, che però ha una popolazione numericamente assai superiore. Le persone in isolamento domiciliare nel Maceratese erano 1.055 ieri (contro i 1.096 di Ancona), delle quali 773 asintomatici e 282 sintomatici, ma nella giornata di ieri nel Maceratese si sono registrati 71 nuovi casi di positività, più di un terzo dei 198 registrati in tutte le Marche. Sono invece 13 (su 17 di tutte le Marche) le persone positive al virus nei pronto soccorso della provincia: uno a Camerino, quattro a Civitanova, otto a Macerata. Una situazione, come si diceva, che ha comportato la riattivazione dei posti letto Covid nella palazzina ex malattie infettive. I primi malati arriveranno domani.

