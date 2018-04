Urina davanti allo Sferisterio L'uomo ritrovato steso in strada: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Nella tarda serata di ieri i poliziotti sono intervenuti in Piazza Nazario Sauro ove era stato segnalato un cittadini extracomunitario che stava urinando a ridosso delle mura dell’Arena Sferisterio.Sulla base delle descrizioni fornite dal cittadino che aveva chiamato il 113, lo straniero veniva rintracciato disteso a terra nella vicina Piazza Mazzini. Da successivi accertamenti è emerso che lo stesso, senegalese di 46 anni residente in provincia, era destinatario di un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Macerata con divieto di fare rientro in questo comune, motivo per cui verrà denunciato