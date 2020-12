Casa di riposo, altri dieci casi positivi. Salgono a 33 i contagiati alla Buccolini di Urbisaglia

MACERATA - «La situazione a Macerata, confermata dai dati degli ultimi 10 giorni, vede finalmente una tendenza alla diminuzione dei nuovi casi di positività al Covid 19 e al numero delle persone in isolamento. Soltanto giovedì si è verificato un lieve incremento. Considerata la positiva tendenza assume ancora più significato e importanza il rigoroso rispetto delle norme per contrastare il diffondersi della pandemia». Così il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha commentato la curva epidemiologica che interessa il capoluogo.

Ieri erano 376 le persone positive e 178 quelle in isolamento. «Ora dobbiamo porre attenzione al rischio di una terza ondata di contagi che dobbiamo evitare – ha detto il consigliere con delega alla sanità, Giordano Ripa -. Basta vedere i numeri delle persone attualmente ricoverate nelle strutture di Area vasta 3 dedicate ai pazienti Covid-19 (20 in area intensiva e 28 in semi intensiva al Covid-center Civitanova, 8 in semi intensiva nell’area Covid del pronto soccorso di Macerata, 70 in area di terapia medica ordinaria suddivisi tra i reparti Covid degli ospedali di Macerata, Camerino e Covid center di Civitanova) per capire che la nostra rete ospedaliera a breve-medio termine difficilmente reggerebbe l’urto di una terza ondata. Questo è un rischio che non possiamo correre».

Nelle scuole di Macerata nelle ultime settimane non si sono verificate situazioni particolarmente critiche fino a giovedì, quando, alla primaria di infanzia Fratelli Cervi, è stata riscontrata la positività di un educatore. Di conseguenza tutti i bambini e gli altri operatori scolastici sono stati posti in quarantena. A Belforte invece è stato registrato un caso di positività di un alunno della quinta elementare e dunque è scattata la quarantena per la classe.

ntanto crescono i contagi nella casa di riposo Buccolini di Urbisaglia dove tre giorni fa era stato registrato un focolaio di Covid-19 con 23 positivi tra ospiti e personale sanitario; a loro ieri, dopo il nuovo giro di tamponi, se ne sono aggiunti altri dieci (otto anziani e due operatori). «Oggi sei ospiti saranno trasferiti in strutture ospedaliere perché necessitano di cure più adeguate – ha fatto sapere il sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo -. Al momento abbiamo un presidio di 12 ore delle Usca e abbiamo preso contatto con i medici militari; l’obiettivo è di avere un presidio medico h24 per i nostri ospiti».



In provincia si continuano a registrare decessi legati al Covid-19. Ieri è deceduto un uomo di origini pakistane di 64 anni di Corridonia che era ricoverato all’ospedale di Pesaro e che non presentava patologie pregresse, un uomo di 77 anni di Recanati ricoverato a Civitanova e una donna di 83 anni di Matelica che era ricoverata nella rsa di Galantara nel pesarese. Nel Maceratese sono stati registrati 167 nuovi casi di Covid-19 sui 492 a livello regionale.



