Alla casa di riposo Buccolini arrivano i medici militari. Altri tre operatori sono positivi al virus

MACERATA - Il Covid-19 continua a mietere vittime in provincia; due quelle registrate ieri nel Maceratese dal consueto bollettino del Servizio sanità della Regione Marche. Si tratta di un uomo di 89 anni di Morrovalle e di un uomo di 71 anni di Monte San Giusto; entrambi erano ricoverati a Civitanova e presentavano delle patologie pregresse.

Salgono i contagi: sono 82 i nuovi positivi nel Maceratese sui 443 registrati a livello regionale. Ancora in diminuzione le persone in isolamento domiciliare che passano da 3350 a 3295 (55 in meno rispetto al giorno precedente); di queste 291 presentano sintomi mentre 144 sono operatori sanitari. Sono invece in lieve aumento i ricoveri. Diciannove contagiati sono ricoverati in terapia intensiva al Covid-center di Civitanova, 28 in terapia semi-intensiva e 14 nei reparti non intensivi. Otto le persone che si trovano nel reparto di semi-intensiva del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Macerata, 42 nell’ex palazzina di Malattie Infettive del capoluogo (il giorno prima erano 40) e 16 al Covid-center di Camerino. Infine sono rispettivamente sei e tre i ricoveri nei pronto soccorso dei nosocomi di Civitanova (uno in più rispetto al giorno precedente) e Macerata (uno in più rispetto alle 24 ore prima).

Intanto continua a preoccupare la situazione nelle case di riposo. L’ultimo focolaio è scoppiato nella struttura Buccolini di Urbisaglia dove ci sono 36 contagi tra ospiti e personale (ieri sono risultati contagiati altri 3 operatori). «Alcuni pazienti hanno mostrato i primi sintomi e sei sono stati trasferiti: tre in ospedale a Macerata, uno in una struttura a Fossombrone e due nella Rsa di Galantara - ha spiegato il sindaco, Paolo Francesco Giubileo -. Oggi saranno ripetuti i tamponi e siamo in attesa dei medici militari che ieri hanno effettuato un sopralluogo; nei prossimi giorni arriveranno tre infermieri e un medico dell’Esercito».



«Attendiamo con ansia il loro arrivo - prosegue il sindaco - perché ne abbiamo bisogno nonostante il supporto costante dell’Asur». Nel Maceratese ci sono focolai anche nella casa di riposo di Villa Cozza a Macerata, nelle case di riposo di Mogliano e Loro Piceno delocalizzate all’Hotel Maestà di Urbisaglia e nella Lazzarelli di San Severino.

