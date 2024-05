MACERATA - Unimc punta su “Your Time, Your Place”. Un brand che piace, dai colori forti, una campagna iscrizioni affidata ancora una volta all’agenzia Tonidigrigio, studentesse e studenti protagonisti in prima persona con i loro volti e le loro storie per raccontare un ateneo che privilegia lo studiare e il vivere insieme, un’università dove l’offerta formativa, gli spazi e i momenti di aggregazione e svago diventano parte di una crescita individuale e di comunità. Il tuo tempo, il tuo spazio sono quindi le parole scelte per sintetizzare la mission di Unimc, raccontata ieri in conferenza stampa dal rettore John McCourt e da Massimo Pigliapoco, direttore e cofondatore di Tonidigrigio.

«L'ateneo è uno spazio in cui i ragazzi possono esprimersi - ha spiegato proprio Pigliapoco -. Vogliamo che Unimc sia sempre più attrattiva». Un centinaio i ragazzi che hanno risposto alla chiamata per essere protagonisti in prima persona della campagna iscrizioni. Un’adesione importante che testimonia l’attaccamento che molti studenti hanno verso l’ateneo. L’Università di Macerata, specializzata in scienze umane e sociali, offre quest’anno 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 16 magistrali. Le iscrizioni si apriranno il 15 luglio. Per orientarsi tra le proposte formative ci si può avvalere degli Open day, che si terranno il 23 luglio e il 27 agosto. La specializzazione nei campi umanistico e sociale caratterizza da sempre l’Ateneo.

L’ascesa

Nel 2023/2024 le immatricolazioni hanno segnato un aumento del 7%, le iscrizioni al primo anno del 2,3. Le provenienze degli studenti? Oltre ch.e dalle Marche, sono principalmente da Abruzzo, Puglia e Umbria, ma non mancano iscritti anche dalle altre regioni italiane. Secondo le ultime classifiche Censis, UniMc si conferma tra le eccellenze con i corsi nell’ambito della formazione e dei beni culturali, come Scienze della formazione primaria, Scienze pedagogiche e Management dei beni culturali. È forte la tradizione nello studio delle lingue, un punto di riferimento, in particolare per il cinese nel centro Italia, oltre che per le altre lingue europee nonché l’arabo, grazie al neonato corso in Mediazione linguistica per l'impresa internazionale e i media digitali e a quello in Lingue e culture straniere. Sempre secondo il Censis, Macerata è in top ten anche per altri corsi di laurea magistrale, in particolare per quelli relativi a Scienze politiche e della comunicazione; Scienze giuridiche, Economia e finanza.

Le novità

Per quest’ultimo ambito si registrano alcune delle novità di quest’anno: insieme al corso di laurea triennale in Economia e management prenderà il via quello in Economia e marketing per la sostenibilità, che coniuga la formazione di base con specifiche competenze in materia di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Si stima, infatti, che nel prossimo quinquennio, pubbliche amministrazioni e imprese assumeranno in Italia più di 2 milioni di lavoratori “green”, tutti quelli legati alla sostenibilità, al benessere e alla tutela del pianeta. Per il nuovo anno sarà lanciata anche la nuova laurea magistrale interdipartimentale in Archeologia e sviluppo dei territori. Non solo: per il nuovo anno accademico sono stati stanziati 60mila euro per borse di studio dedicate agli studenti con maggiori difficoltà. Riguardo ai dottorati l’Università di Macerata è una delle poche in Italia a vantare un’offerta integrata grazie alla gestione unitaria della Scuola di Dottorato. Confermati i corsi in Diritto e innovazione; Formazione, patrimonio culturale e territori; Global studies. Institutions, rights, democracy; Quantitative methods for policy evaluation; Umanesimo e nuove tecnologie. Da un anno UniMc è sede del dottorato di interesse nazionale in “Teaching & learning sciences: inclusion, technologies, educational research and evaluation”: con circa 45 iscritti da tutta Italia, è il corso che conta più Atenei e centri di ricerca consorziati. È volto a formare esperti nel settore della ricerca educativa e didattica specializzati sui temi dell'inclusione e delle tecnologie didattiche.