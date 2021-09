L’Università in festa con i suoi laureati: il grande evento in piazza della Libertà. Ecco tutti i nomi dei premiati

MACERATA - L’Università di Macerata e l’Alam, l’Associazione dei Laureati dell’ateneo maceratese, festeggiano tre generazioni di laureati. Oggi in piazza della Libertà (al teatro Lauro Rossi in caso di maltempo), alle ore 17, è in programma il gran finale, con la 17^ edizione della “Giornata del laureato”, evento nato nel 2003. Nel 2020 il suo svolgimento è stato impedito dall’emergenza Covid. In questa giornata verranno celebrati gli anniversari dei 25 e dei 50 anni dalla laurea. Saranno inoltre conferiti i premi “Laureato dell’anno” e “Oscar Olivelli”, quest’ultimo in memoria del giurista scomparso nel 2015.



Ecco i nomi dei “laureti dell’anno” di quest’edizione: Luca Moriconi, giornalista Rai; Serena Sileoni, consigliera di Mario Draghi; Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno; Franco Giampaoletti, direttore generale Atac; Arianna Giulianelli e Chiara Angelini, neo-laureate che hanno affrontato un percorso significativo. Il vincitore del premio “Oscar Olivelli” sarà svelato solo oggi pomeriggio. Ieri invece in piazza della Libertà si sono conclusi i Graduation Day, tre pomeriggio di festa per gli studenti laureatisi nell’anno accademico 2020/2021. Quest’iniziativa, alla sua seconda edizione, è stata ideata durante il lockdown del 2020 per dare alle ragazze e ai ragazzi che si sono dovuti laureare nel chiuso delle loro case la possibilità di celebrare un momento tanto importante per la loro vita in presenza.

Protagonisti dell’evento quasi mille laureati, ripartiti nelle varie giornate in base al dipartimento di appartenenza, eccezion fatta per i laureati con lode, cui è stata riservata l’ultima giornata. Martedì è stata la volta dei Dipartimenti di Studi Umanistici e di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali; mercoledì è toccato a quelli di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo, di Giurisprudenza e di Economia e Dirito; ieri la chiusura con tutti i laureati con lode. Per quanto riguarda l’evento di oggi, ecco tutti i nomi dei premiati.



Economia: Paola Formica, Laura Forresi, Paola Gabrielli e Simone Scattolini. Giurisprudenza: Antonella Bartolini, Stefania Bastiani, Luca Belluti, Giuseppina Capodaglio, Romina Caponi, Dina Capretti, Annalisa Cecchetti, Roberta Ciampechini, Giovanna De Benedittis, Emanuela Del Medico, Catiuscia Gasparroni, Patrizia Gioia, Paola Grandinetti, Loredana Isidori, Anna Grazia Macellari, Claudia Manciola, Andrea Marchiori, Alessandro Marcolini, Monica Mattetti, Davide Mengarelli, Silvia Miliozzi, Maria Cristina Morelli, Anna Munafò, Maria Rosario Munafò, Lauretana Neroni, Micaela Ortensi, Lucia Paolinelli, Franca Paoloni, Francesca Paoloni, Andrea Passacantando, Alida Petrelli, Daniela Romanini, Sabrina Sartini, Emanuela Scaleggi, Emanuela Scoppa, Roberta Tognetti, Tiziana Traferro, Anna Ilaria Trapè, Barbara Vittori. Lettere, filosofia e lingue: Pietro Anselmi, Jenny Biancucci, Elena Bisacci, Patrizia Boldrini, Paola Bonfranceschi, Roberto Bruzzesi, Rosella Cameli, Carla Canullo, Francesca Catani, Gabriele Cipolletta, Daniela Del Monte, Arianna Fermani, Fabrizio Fusari, Patrizia Marinangeli, Paola Medori, Francesco Michetti, Massimo Monaldi, Paola Montemarani, Carla Moreschini, Maria Grazia Moroni, Francesca Pagelli, Ketty Pascucci, Antonella Passalacqu, Fiorella Perugini, Stefano Pollastrelli, Belinda Raffaeli, Landina Recanatesi, Diletta-Maria Servili, Katia Soldini, Katia Tasso. Scienze politiche: Simonetta Bellesi, Beatrice Berchiesi, Eleonora Campifioriti, Donatella Cirilli, Daniela Giaconi, Paolo Micozzi, Marilena Miliozzi, Deborah Pantana, Lorella Ramadù Mariani, Luciana Raparo.



Laureati 50 anni fa

Giurisprudenza: Alfredo Calamanti, Carlo Capodaglio, Alberto Coppari, Fiorella Gambadori, Piero Giustozzi, Daniela Leoni, Enzo Pistarelli, Gigetto Ranciaro e Mario Stoccuto. Lettere e filosofia: Maria Baiocchi, Rosella Cameli, Daniela Moltedo Olivelli, Annamaria Pappini, Giovanni Ottavio Quercetti, Piercarlo Referza, Gabriella Saretto, Pieralberto Scaleggi, Aisa Tubaldi, Anna Bianca Zammit.

