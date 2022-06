Università Macerata, John Francis McCourt è il nuovo rettore: battuta la prof Spigarelli

MACERATA - L’Università di Macerata ha eletto il nuovo rettore per il sessennio 2022-2028 che succederà a Francesco Adornato. La vittoria è andata a John Francis McCourt, professore di letteratura inglese e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici che ha battuto la professoressa Francesca Spigarelli, ordinaria di economia applicata e attuale delegata del rettore alla Terza missione.

APPROFONDIMENTI IL VOTO L’Università alle urne: McCourt e Spigarelli in lizza...

McCourt nuovo rettore di Unimc

Le votazioni si sono tenute oggi dalle 9:30 alle 12:30 al Polo Pantaleoni in via Pescheria Vecchia. Sono stati allestiti due seggi: in aula blu per i professori di ruolo, i ricercatori, i componenti del Consiglio degli studenti; in aula verde per il personale tecnico amministrativo e i collaboratori esperti linguistici. La prima votazione ha avuto subito esito positivo, avendo McCourt subito superato quota 201, prevista per l'elezione al primo turno.

Chi è il nuovo rettore

John Francis McCourt, attuale direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, è anche presidente dell’International James Joyce Foundation e componente del board dell’International Yeats Summer School. Prima di arrivare a Macerata, ha insegnato all’Università Roma Tre, dove è stato direttore del Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi irlandesi e scozzesi, e all’Università di Trieste, dove ha co-fondato nel 1997 la Trieste Joyce School, di cui oggi è presidente. Ha scritto numerosi libri in inglese e in italiano su James Joyce e sulla letteratura irlandese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA