Dottorato honoris causa in Umanesimo e tecnologie: il "regalo" di Unimc per gli 80 anni del premio Oscar Dante Ferretti

MACERATA - Unimc conferirà un dottorato honoris causa in Umanesimo e tecnologie al premio Oscar Dante Ferretti. In occasione degli 80 anni dello scenografo maceratese, l’ateneo ha deciso di omaggiarlo dopo la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione che gli aveva conferito nel 2007.

L’annuncio è stato dato questa mattina dal rettore John McCourt, durante la conferenza stampa di presentazione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico numero 733 che si terrà il prossimo 13 marzo alle 15, nella cattedrale di San Giovanni a Macerata, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Proprio in quell’occasione, Ferretti dialogherà con il docente di cinema e critico cinematografico Anton Giulio Mancino.