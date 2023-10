MACERATA Una città in lutto per la morte di Mauro Marzi, maceratese di 65 anni, dipendente di Unimc, stroncato da una malattia. Si è spento il suo sorriso, ma restano accesi i ricordi di migliaia di maceratesi che hanno percorso un tratto di strada con lui, dal bar di famiglia in corso Cairoli (ora Ottica Pietroni), alla politica, al lavoro, ai campi di volley (coach e dirigente in giro per la provincia, Cus Macerata, Helvia Recina Volley, Pallavolo Macerata ex polisportiva Montalbano per arrivare a fare per due volte l’assistente della Lube in A1 prima con Di Pinto e poi con Brandi).

Il primo a ricordarlo è il rettore di Unimc, John McCourt: «È con grande tristezza che abbiamo appreso dell’improvvisa e prematura scomparsa del nostro collega Mauro Marzi. Al figlio e a tutti i suoi cari va l’abbraccio sentito di tutta la Comunità universitaria. Ci mancherai tanto». Lo ricorda Alberto Cicarè, sindacalista di Unimc e consigliere comunale di quel movimento (Strada Comune) per il quale Mauro si era candidato nel 2020. «Eravamo colleghi di Università, si era candidato con me nel 2020 ma giusto per farmi un favore, per darmi sostegno. Con Mauro abbiamo fatto tante elezioni di Rsu in ateneo: era una persona libera. Non aveva remore a portare avanti le istanze dei colleghi, chiunque avesse davanti, anche con il rettore di turno, era pronto a battere i pugni sul tavolo». Albino Massaccesi, dirigente nazionale della Lega Volley e della Lube attuale presidente nazionale della Lega Volley: «Mauro? Era un tredicenne quando ho iniziato ad allenarlo e a seguire la sua vita e di conseguenza quella dei suoi cari. È stato sempre con noi della Lube, è stato anche il secondo allenatore in A a lungo, fino a quando si sono potute conciliare le esigenze di una squadra di altissimo livello con il suo lavoro all’Università. Siamo sempre rimasti molto legati».

Il ricordo che l’Istituto Confucio, nel suo sito ha dedicato a Mauro Marzi: «Ciao Mauro.... finché Atahualpa, o qualche altro dio, non ti dica descansate nino... che continuo io. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Grazie. Grazie per questo cammino fatto insieme. Grazie per non aver mai visto il problema, ma solo la sua soluzione. Grazie per la tua straordinaria, appassionata, tempestosa, pazienza. Grazie per esserti innamorato di ogni studente che abbia varcato la nostra soglia e grazie per averci aiutato, tutti, sempre. È facile dire che il saggio indica la luna e lo stolto guarda il dito, ma il percorso dal dito alla luna è lungo e tortuoso e ogni volta che sorridendo ignari indicavamo la luna, tu pazientemente preparavi lo zaino e ci aiutavi a metterci in marcia. Senza di te ogni orizzonte sembra ora più lontano».

Infine il ricordo della Pallavolo Macerata: «Tutta la società biancorossa si unisce al cordoglio della famiglia, per la scomparsa di Mauro Marzi, in particolare a Giulio, suo figlio, che ha fatto parte dello staff tecnico della Serie C della Pallavolo Macerata. Mauro Marzi ha sempre vissuto l’impegno nel volley con grande passione, da giocatore prima e poi come allenatore. Alla Pallavolo Macerata ha lasciato un indelebile ricordo, durante gli anni nei quali ha guidato le squadre giovanili e la prima squadra nel ruolo di secondo e primo allenatore. La Pallavolo Macerata si unisce in un abbraccio a Giulio, alla moglie Paola e da il suo ultimo saluto a Mauro. Il suo ricordo sarà sempre vivo nella famiglia biancorossa». I funerali domani alle ore 10 nella chiesa dell’Abbadia di Fiastra.