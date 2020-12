Doppio colpo di Unimc in centro, nuovi spazi nei palazzi storici per studenti e uffici

MACERATA - Doppio colpo di Unimc in centro storico. L’Ateneo maceratese, guidato dal rettore Francesco Adornato e dal direttore amministrativo Mauro Giustozzi, ha appena preso in affitto temporaneo i locali ex banca di Roma di via Gramsci e il palazzo Bnl di piazza Oberdan con esclusione dei locali al piano terra adibiti a sportello bancario. I locali ex Banca di Roma erano chiusi dal giorno della chiusura dello sportello bancario e sono passati dieci anni: la destinazione prevista dall’Ateneo per lo spazio è quella di una segreteria studenti. Per gli spazi nel palazzo Bnl la destinazione d’uso è quella di uffici: Unimc peraltro già possiede una parte del monumentale palazzo con ingresso di fronte alla caserma dei carabinieri.





L’Università dunque insiste nella sua politica molto legata al centro storico: non solo affitti visto che è partita la riqualificazione di una parte importante del patrimonio edilizio di proprietà. Una doppia azione - restauri dei palazzi di proprietà ed affitti - per rispondere all’aumento costante delle iscrizioni da diversi anni a questa parte e per avere spazi in sostituzione provvisoria degli immobili danneggiati dal sisma. Il rettore Francesco Adornato ha sottolineato l’entusiasmo per l’incontro avuto nei giorni scorsi con il sindaco Sandro Parcaroli al quale hanno partecipato anche il direttore di Unimc Mauro Giustozzi e l’assessore Katiuscia Cassetta. «Mi sembra un sogno» ha avuto modo poi di dire con i suoi, ma già la dichiarazione ufficiale era molto esplicita: «Un incontro che segna una svolta rispetto al rapporto con la precedente amministrazione».

In effetti Unimc ha diversi progetti bloccati da tempo per via dell’assenza di una qualunque forma di collaborazione con la ex giunta comunale a guida Carancini. Una proposta di intervento verte sulla realizzazione di un caffè letterario negli spazi ex bar King: l’Ateneo aveva chiesto la sistemazione dell’area adiacente, quella di piazza Garibaldi, per realizzare spazi da mettere a disposizione degli studenti e dei cittadini.



Spazi - giusto per la cronaca - fino a qualche tempo fa noti solo per i blitz antidroga delle forze dell’ordine. Altra questione sul tappeto la sistemazione del parco di Villa Lauri: l’Ateneo, che sta completando il restauro della villa, chiede al Comune - che lo ha in uso gratuito - un intervento di manutenzione e di pulizia. In partenza i progetti per piazza Pizzarello e gli impianti sportivi di Santa Croce: il sindaco Sandro Parcaroli, dal canto suo, ha sempre evidenziato un suo grande obiettivo che è quello di fare dell’ex Onp una scuola di alta formazione. Rispetto a pochi mesi fa c’è una differenza notevole: i vertici di Comune e Unimc, il sindaco Sandro Parcaroli e il rettore Francesco Adornato si parlano. Passare all’opera è il prossimo passo.



