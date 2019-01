Pamela, mercoledì una preghiera a un anno dal massacro in via Spalato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Due iniziative per ricordare il tragico evento che un anno fa segnò la città di Macerata e l’intera provincia. Si tratta del ricordo di Pamela Mastropietro, la giovane romana uccisa, fatta a pezzi e ritrovata in due trolley lo scorso anno. Una iniziativa vede come sfondo la città dove è morta, mentre l’altra quella dove è nata. Per non dimenticare la sua tragica fine, l’associazione Vittime riunite d’Italia - insieme all’associazione Anna Rosa Una di noi, Laboratorio una donna e L’Esistenza Ora - organizza per mercoledì prossimo, alle 21.15, in via Spalato a Macerata, un momento di preghiera ad un anno dalla morte della ragazza. Il ritrovo per il momento di raccoglimento è proprio nel giardino di fronte alla casa teatro dell’orrore.Scendono in campo il 2 febbraio, invece, alle 10.30 al campo sportivo di Ss Romulea a Roma, la Nazionale Attori italiana, con la Finanzia & friends e Mosap, per ricordare la diciottenne romana. Presenterà l’evento Fabrizio Pacifici e parteciperanno le madrine Silvia e Laura Squizzato. Una partita patrocinata dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, dal Coni e dalla Croce Rossa Italiana. Due eventi distanti geograficamente, ma vicini col cuore ad una vita spezzata troppo presto e a quelle dei suoi familiari, costretti a sopravvivere dolorosamente alla perdita della cara Pamela. La sua morte ha sconvolto un intero Paese.