Un’installazione con 18 fiori per ricordare Pamela nel giardino di via Spalato

MACERATA - “Siamo nati e non moriremo mai più”. Sono le parole di Chiara Corbella Petrillo che la città ha voluto dedicare a Pamela Mastropietro a due anni da quel tragico 30 gennaio 2018. La frase verrà incisa su uno dei 18 fiori colorati che andranno a comporre un’installazione permanente, nel giardino di via Spalato dove già oggi vengono lasciate testimonianze di memoria di cittadini maceratesi e non. «Crediamo sia maturo il tempo che la città di Macerata lasci un segno fisico dedicato a Pamela Mastropietro a due anni dalla sua ingiusta morte – afferma il sindaco Romano Carancini -. Lo abbiamo voluto con una scelta semplice ma densa di valore simbolico ispirato alla vita: 18 fiori stilizzati dove potranno essere collocati fiori naturali in un luogo adottato dalla comunità per ricordare Pamela». I fiori verranno installati domani, giovedì 30 gennaio, alle 12.30, durante un breve momento organizzato per ricordare la giovane ragazza romana alla presenza del sindaco Romano Carancini, della Giunta, dei consiglieri comunali e del vescovo Nazzareno Marconi. Una breve cerimonia per non dimenticare e lanciare allo stesso tempo un forte messaggio di speranza, soprattutto rivolto ai giovani. © RIPRODUZIONE RISERVATA