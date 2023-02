Veronica Botticelli, laureata dell’Università di Macerata vince il premio Regeni

MACERATA - Veronica Botticelli, laureata in Giurisprudenza all'Università di Macerata, ha vinto il premio per tesi di laurea magistrale "Valore della conoscenza e della ricerca per la tutela dei diritti umani" istituito dal Ministero dell'Università e della Ricerca in memoria di Giulio Regeni. Il tema della tesi era “Il crimine di genocidio nel diritto internazionale: un’unica fattispecie, due differenti regimi di responsabilità”, con relatore Paolo Palchetti. Attualmente Botticelli, dottoranda di ricerca in Diritto internazionale pubblico all’Università di Padova, è in Lussemburgo all’Istituto Max Planck di Diritto processuale internazionale, europeo e regolamentare per le sue ricerche.

“Sono felice e grata – commenta – perché si tratta di un riconoscimento non soltanto individuale, ma anche dell’elevata qualità della didattica e della ricerca che il Dipartimento di Giurisprudenza, e non solo, dell’Università di Macerata sta promuovendo da diversi anni. Come dottoranda, poi, mi emoziona e onora sapere di aver raccolto, benché in maniera indiretta e del tutto simbolica, il ‘testimone’ di un giovane ricercatore prematuramente scomparso mentre era all’estero a perseguire la sua passione per la ricerca”.

Durante gli ultimi anni Botticelli ha avuto diverse esperienze di ricerca all’estero in istituti prestigiosi a L’Aia e in Lussemburgo. Nel 2021 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Ancona.

Quando le si chiede un consiglio per chi ancora studia, risponde: “Cercate di pensare al vostro percorso universitario non come ad un percorso ‘ad ostacoli’, ma anzi come a un percorso di formazione personale ancor prima che didattico-professionale. Non abbiate paura del fallimento: quello sarà sempre ed irrimediabilmente parte integrante della vita di ciascuno di noi. Spesso trovare il proprio posto nel mondo alla luce di tanti, forse troppi, stimoli esterni può rivelarsi un’impresa ardua. Ecco che allora diventa fondamentale guardarsi dentro e abbracciare le nostre attitudini, le nostre inclinazioni personali e le nostre passioni. In quest’ottica, l’Università di Macerata rappresenta un ambiente ideale, e non soltanto per il prestigio dell’ateneo. Il vero valore aggiunto risiede nella comunità che vi gravita attorno e nell’importanza riconosciuta ai rapporti interpersonali. Cercate di trarre il meglio da ogni confronto, siate curiosi e approfittate delle innumerevoli opportunità di dialogo e scambio che l’ateneo offre”.