Emergenza ubriachi sulle strade del Maceratese, ecco cosa fanno i carabinieri per stroncare il fenomeno

Controlli su strada per le festività di Pasqua, controllati locali e auto: quattro automobilisti trovati alla guida dell'auto con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per loro sono scattati denuncia, ritiro della patente e sequestro dell'auto.



Gli accertamenti

Gli accertamenti eseguiti dai militari della Compagnia di Macerata sono stati numerosi ed eseguiti in zone diverse del territorio di competenza. Nello specifico nei giorni di festività pasquali i carabinieri hanno controllato 197 automezzi, hanno identificato 375 persone e hanno controllato 27 esercizi pubblici. In particolare i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata, guidato dal capitano Serafino Dell’Avvocato, nel corso di controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata quattro automobilisti trovati alla guida delle proprie auto con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Le rispettive patenti di guida, così come previsto in questi casi, sono state ritirate e trasmesse alla Prefettura di Macerata per la prevista sospensione. Le autovetture sono state sequestrate in via amministrativa. Le attività sono state disposte per garantire la sicurezza degli automobilisti in giorni in cui in molti hanno approfittato delle belle giornate per spostarsi e andare sia in montagna sia al mare.

