Tragico volo nel vuoto: impatto fatale, donna di 66 anni muore al cimitero

MACERATA - Tragedia ieri mattina al cimitero di Macerata, in via Pancalducci. Una donna ha lasciato l’auto nel parcheggio e una volta entrata all’interno è salita su una struttura in costruzione. Da qui è caduta nel vuoto, precipitando da un’altezza di svariati metri. Un impatto fatale.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare l’avvenuta morte della donna, una 66enne residente a Macerata. Il dramma si è consumato intono alle ore 8,45. Sono intervenuti anche gli agenti della Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata. Gli agenti hanno effettuato gli accertamenti del caso, raccogliendo anche diverse testimonianze.



Secondo quanto emerso dai primi accertamenti si tratterebbe di un gesto volontario. La vittima viveva da sola e soffriva di problemi di salute. La notizia della tragedia avvenuta al cimitero ieri mattina a Macerata si è immediatamente diffusa a macchia d’olio, suscitando profonda commozione. I funerali della donna non sono ancora stati fissati.

