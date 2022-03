Aperitivi europei: torna l’evento clou del centro storico. L'assessore: «L'unica condizione è che il quadro pandemico resti sotto controllo»

MACERATA - Il 9 maggio si celebra la festa dell’Europa e, dopo due anni di pausa causa pandemia, tornano gli Aperitivi europei a Macerata che tanto successo hanno avuto nelle precedenti tredici edizioni organizzate in città. L’amministrazione comunale in accordo con i gestori dei locali della città, sta pianificando proprio in questi giorni quello che dovrebbe tornare ad essere l’evento che, di fatto, apre la stagione delle manifestazioni primaverili-estive, che ha sempre calamitato l’interesse di tanti giovani del capoluogo ma anche di una folla proveniente dall’intero comprensorio.





La valutazione

Il periodo sarà quello a cavallo del 9 maggio, da stabilire se inizierà la settimana prima oppure si svilupperà in quella successiva che parte lunedì 9 visto che saranno sempre tre o quattro i giorni della manifestazione. «Sono giunte in Comune tante richieste da parte di commercianti per riavviare l’iniziativa degli Aperitivi europei - dice l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli -. Si tratta di una sollecitazione forte arrivata dagli esercenti; i nostri uffici hanno aggiornato i piani sulla sicurezza, si sono organizzati per questo tipo di eventi e sono pronti. C’è però da premettere che il tutto potrà avvenire ad una precisa ed irrinunciabile condizione, e cioè che la situazione pandemica sia assolutamente sotto controllo, che non ci siano restrizioni che adesso non possiamo prevedere a livello nazionale per il Covid o per altre situazioni che si possono verificare in questo lasso di tempo che ci separa da questo appuntamento». L’ultima edizione andò in scena nel maggio del 2019 e fu un assoluto successo di partecipazione di locali: furono 68 quelli che animarono la Festa dell’Europa, con migliaia di persone che in quei giorni arrivarono a Macerata. Nel 2020 e nel 2021, invece, gli Aperitivi saltarono a causa della pandemia. «Nei limiti del consentito siamo contenti di poter tornare con gli Aperitivi europei – sottolinea l’assessore Caldarelli - e per questo ritorno stiamo cercando di apportare anche novità per migliorare l’iniziativa, si sta lavorando al programma con gli altri colleghi della giunta, in modo da aggiungere qualcosa di originale ed interessante. Direi che, vista la situazione internazionale, in questo momento più che mai c’è bisogno di Europa e, nel suo piccolo, anche organizzare questo evento non può che richiamare l’attenzione sull’importanza del nostro continente».

