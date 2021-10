Torna dopo lo stop causa Covid il Motogiro d’Italia, gioielli d’epoca in gara per la trentesima edizione

MACERATA - Farà tappa domani a Macerata la 30° rievocazione storica del Motogiro d’Italia, la gran fondo di moto d’epoca e non solo, ideata alla fine degli anni ‘80 dal Moto Club Terni Libero Liberati-Paolo Pileri e realizzata in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale.

Dopo lo stop del 2020 a causa del Covid, quest’anno l’evento è stato posticipato da maggio a ottobre e ciò ha consentito ai numerosi stranieri presenti da anni al Motogiro, di partecipare.



La tappa di domani, patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con la Pro loco Macerata, sarà in ricordo di Lauro Micozzi pilota, restauratore di moto e collezionista di Ducati. La carovana partirà da Colli del Tronto e arriverà in città alle 12 dopo 127 km e vedrà in gara una settantina di moto e circa 40 auto. L’arrivo è previsto in piazza Mazzini dove ci sarà il controllo orario e il riordino con punto ristoro dove i partecipanti potranno degustare i vincisgrassi. Da qui i concorrenti ripartiranno in direzione di Filottrano, Jesi, Corinaldo e Pesaro per giungere all’autodromo di Misano, dopo 311 km, dove si svolgerà l’ultima prova speciale, che dovrebbe designare il vincitore.

Al nutrito gruppo di italiani al Motogiro quest’anno si sono aggiunti una trentina di inglesi e con loro olandesi, tedeschi, francesi, spagnoli, norvegesi, statunitensi, e sudamericani. A questi vanno aggiunti anche una cinquantina di equipaggi che prendono parte alla terza edizione dell’Autogiro d’Italia che pur con una diversa organizzazione, effettuano lo stesso percorso delle moto . Fra le moto presenti tutti i marchi storici italiani che hanno preso parte alle gran fondo degli anni ‘50 fra i quali, Ducati, Gilera, Moto Guzzi, Bianchi, MV Agusta, Laverda, Moto Morini e Benelli.

