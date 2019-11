Macerata, stroncato da un malore in casa a 65 anni: l'uomo trovato senza vita dai familiari

MACERATA - Stroncato da un malore in casa a 65 anni. Il dramma si è consumato ieri a Macerata in via Gasparri. L’uomo non rispondeva ai parenti e uno di loro è andato a cercarlo a casa intorno alle 16.30 di ieri e ha fatto la drammatica scoperto. Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto ai soccorsi e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

