Riccardo Orsolini festeggia la laurea della sorella Morgana a Macerata

MACERATA - Una pausa tutta maceratese per il calciatore del Bologna, Riccardo Orsolini. Questa mattina ha festeggiato, insieme alla famiglia, la laurea in Giurisprudenza della sorella Morgana.

Un aperitivo al bar Mercurio, in piazza della Libertà, dove parenti e amici della neo dottoressa hanno celebrato il grande giorno. «Non ero mai stato nel centro storico - ha detto Orsolini, originario di Rotella (in provincia di Ascoli Piceno) - ma ho avuto modo di conoscere Macerata grazie a qualche torneo di calcio da ragazzino». La sorella Morgana ha frequentato il capoluogo per le lezioni fino al periodo pre pandemia: «Poi ho proseguito con le lezioni a distanza - ha confidato - ma mi sono trovata molto bene».