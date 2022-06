Dopo due anni ripartono i pellegrini, in mille dallo Sferisterio fino a Loreto

MACERATA - In mille dall’Arena Sferisterio per riprendere il pellegrinaggio Macerata-Loreto dopo i due anni segnati dalla pandemia che hanno interrotto la marcia nella notte dei centomila pellegrini che ogni anno si ritrovavano in città per un appuntamento oggi giunto al 44° anno. Dallo streaming si torna finalmente in cammino, anche se con numeri contenuti e con un percorso diverso da quello tradizionale.





Il tema scelto per questa edizione è “A Dio tutto è possibile’” riprendendo le parole di don Giussani. Altra novità di questa edizione sarà l’Arena Sferisterio dove, alle 20.30, si terrà la Santa Messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e recentemente nominato da Papa Francesco presidente della Cei. Le intenzioni, quindi, saranno rivolte a un nuovo futuro che, dopo la pandemia, possa portare a una nuova visione di comunità e condivisione, ma anche alla pace, soprattutto per l’Ucraina, seguendo l’invocazione alla Madonna fatta da Papa Francesco. La messa potrà essere seguita anche in diretta su TelePace e sul canale Youtube del pellegrinaggio mentre, dalle 22, il cammino sarà trasmesso su Radio Nuova Macerata.

Prevista anche una diretta dall’arrivo a Loreto, dalle 6 di domenica su Tv2000. Naturalmente ci sarà anche l’ideatore e ispiratore del pellegrinaggio, il vescovo Giancarlo Vecerrica, che sarà in testa al corteo composto da mille pellegrini. Le adesioni alla marcia sono state raggiunte in pochissimo tempo e tante migliaia sono coloro i quali avrebbero voluto essere presenti ma non sono riusciti ad entrare nel numero previsto: del resto la scelta degli organizzatori è stata quella di avviarsi verso una ritrovata normalità cominciando a far ritornare i fedeli in presenza seppur limitata, in attesa che il prossimo anno si possano togliere limitazioni sui numeri dei pellegrini. Particolarmente accurata l’organizzazione: il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nelle zone interessate. Partendo da piazza Nazario Sauro, il pellegrinaggio si muoverà lungo via Maffeo Pantaleoni, via della Pace, contrada Alberotondo, strada Potentina. Tra i provvedimenti adottati per sabato 11 giugno divieto di sosta con rimozione forzata in viale Trieste, piazza Nazario Sauro, piazza Mazzini, viale Diomede Pantaleoni, via Santa Maria della Porta, via Lauro Rossi, via Ciccarelli, via Maffeo Pantaleoni, via della Pace, via Carducci, via Fonte Maggiore.



Provvedimenti relativi al traffico nelle strade del centro storico dalle 18 fino alle 23 riguarderanno via Don Minzoni, via Santa Maria della Porta, via Lauro Rossi, via Padre Matteo Ricci, sospensione temporanea della Ztl in via Crispi e via del Convitto. Provvedimenti relativi al traffico nelle strade fuori dal centro dalle 18 fino alle 23 per viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, via Maffeo Pantaleoni, borgo San Giuliano, viale Leopardi, Rampa Zara. Dalle 18 sarà vietato il transito in viale Diomede Pantaleoni ai bus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA