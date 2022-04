Nuovi asfalti in via Spalato, è partito l’iter per l’appalto. Cantiere al termine dell’anno scolastico per evitare disagi

MACERATA - Procedura negoziata per affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di via Spalato nel tratto compreso tra via Roma e viale Carradori che sarà espletata nel giro di qualche settimana, poi affidamento dell’incarico alla ditta e partenza dei lavori a giugno, non appena concluso l’anno scolastico. Prende così forma la manutenzione straordinaria e asfalti sulle strade del Comune di Macerata: si parte con via Spalato il cui intervento ha un importo complessivo di 300mila euro.



La scelta

Il Comune effettuerà la scelta del contraente con questa procedura legata al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), tramite consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati a mezzo di sorteggio dall’elenco degli operatori della Regione Marche per gli affidamenti di lavori pubblici. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. «Non è la prima volta che utilizziamo questo strumento per l’assegnazione di lavori pubblici – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori- in quanto è un mezzo rapido, tramite piattaforma regionale, che nel giro di qualche settimana arriva alla individuazione dell’azienda che avrà i migliori requisiti e criteri richiesti nel bando per aggiudicarsi i lavori, in questo caso inerenti via Spalato. Questioni di giorni, qualche settimana al massimo per arrivare all’assegnazione delle opere da realizzare: ritengo che entro maggio questa gara verrà espletata con la selezione della ditta aggiudicatrice che firmerà il contratto in maniera che a giugno si potrà aprire il cantiere che interessa una delle arterie di maggior flusso veicolare della città».



La procedura

Dunque la procedura negoziata per affidamento lavori è un passaggio propedeutico all’apertura del cantiere che interverrà su via Spalato tra i mesi di giugno e luglio proprio per evitare tanti disagi su un’arteria molto trafficata ed essenziale nella circolazione cittadina. «I lavori partiranno non appena concluso l’anno scolastico – conferma l’assessore Marchiori - per limitare al minimo i disagi ed organizzeremo comunque il cantiere in modo tale che la viabilità per quanto possibile sia mantenuta. Per questo cercheremo di effettuare interventi anche notturni, come accaduto in altre occasioni, per evitare problemi alla circolazione. E’ una pratica che garantisce la viabilità su questa arteria che è molto importante per la città. Magari si inizierà con la sistemazione dei marciapiedi e poi la sede stradale, anche per creare meno disagi possibili alle attività commerciali che insistono su via Spalato. Credo che alla fine i lavori dureranno circa un mese ed abbiamo scelto il periodo giugno-luglio proprio perché le attività scolastiche sono concluse. Una cosa che ci tengo molto a sottolineare è che non si tratta di una semplice asfaltatura della sede stradale: i lavori verranno preceduti, infatti, dalla sistemazione dei sotto servizi. Apm è già stata allertata, verrà rifatto l’impianto fognario in modo tale che su via Spalato non si dovrà intervenire più negli anni futuri».



Gli interventi

Oltre a questo l’amministrazione comunale ha recentemente approvato interventi su strade del quartiere di Collevario per un importo di 632mila euro ed altri 125mila euro, relativi alla manutenzione stradale di via Robusti e via Nunzi nonché di largo Amendola e via XX Settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA