Civitanova, cambia lo sponsor alla rotatoria ora le mucche sfrattate cercano un posto

CIVITANOVA - Riutilizzo e riciclo diventano sempre più spesso parole d’ordine nella vita quotidiana. E anche il Comune cerca di stare al passo con i tempi. Per questo cerca una destinazione ad oggetti alquanto originali: si tratta di trein vetroresina a grandezza naturale e della riproduzione in ceramica del celebre quadro di, Guernica.I bovini erano quelli che si trovavano sulladella zona industriale, realizzati dal precedente sponsor (ora è la Ica ad occuparsi della cura di quella rotonda, dopo espletamento del bando); il lavoro in ceramica invece era stato realizzato dagli ospiti della comunità di recupero Le Querce anni fa. Manufatti, tra l’altro, che hanno anche bisogno di interventi di conservazione, oltre che di una precisa collocazione. Per questo la giunta ha deciso di coinvolgere le scuole della città. Lanciato, quindi, un concorso di idee a tutti i quattro circoli didattici della città. E trovato il modo di rendere l’iniziativa a costo zero per le casse comunali. Questo si deve all’intervento della Ica che, oltre a sponsorizzare la rotatoria della zona industriale (ed insieme ad essa, un “hotel per le api” lungo la pista ciclabile del Castellaro), ha deciso di contribuire pure a questo concorso di idee.L’azienda fornirà allevincitrici i colori e le vernici adatte per completare il restauro delle mucche e della cornice della Guernica. L’obiettivo del concorso di idee è quello di creare un nuovo luogo dove esporre le tre mucche definite (figure di design) e la riproduzione in ceramica (peraltro di notevoli dimensioni, 2,50 x 1,15 metri). Le proposte degli istituti dovranno rispettare alcuni criteri: progetto grafico (riverniciatura delle mucche e della cornice) attinente ai soggetti esposti, proposte di collocazione dei manufatti in ambienti idonei a valorizzarli; economicità e praticità del progetto di ricollocazione; non infrangere diritti di terzi, copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro titolo di proprietà intellettuale.Ora la palla passa agli istituti comprensivi di via Tacito, via Ugo Bassi, via Regina Elena e Sant’Agostino. Chiaramente tra le destinazioni della riproduzione di Guernica potrebbe esserci proprio la parete di una delle scuole, se il progetto riceverà il placet dell’amministrazione comunale. Per le mucche, serve invece uno spazio probabilmente aperto in modo da lasciarle “pascolare”.