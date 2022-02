È morto Mario Morresi, padre del vicepresidente della Provincia: aveva 86 anni, domani il funerale

MACERATA - Si è spento ieri mattina all’età di 86 anni Mario Morresi, il papà di Claudio, presidente del consiglio comunale di Civitanova e appena nominato vicepresidente della Provincia. Da due mesi era ricoverato all’ospedale di Civitanova per un grave problema di salute, poi è arrivata anche la positività al Covid a complicare il quadro clinico. Oltre a Claudio, lascia anche l’altra figlia Stefania, la sorella Lidia e i carissimi nipoti. Purtroppo dal 20 dicembre i figli non hanno più potuto assisterlo per le norme anti-Covid.

Una situazione vissuta da molte persone che hanno avuto un proprio caro ricoverato nei momenti in cui le restrizioni diventano più pesanti. A Claudio Morresi e alla sua famiglia, che hanno dovuto sopportare la distanza da Mario negli ultimi giorni di vita, ha dedicato un pensiero Claudia Baiocco, portavoce del sindaco. «Nessuno si chiede come potrebbero essere gli ultimi giorni della persona a voi più cara in ospedale senza il conforto di un affetto, senza una mano a scaldargli l’anima, senza l’ultimo sguardo amorevole, senza poterlo accompagnare verso la fine di questa vita terrena? – si legge nel post –. Avevo scritto queste parole nella mia umile lettera ripresa da molti organi di stampa. Ora le dedico all’amico Claudio Morresi per la perdita dolorosa del padre. Le normative anti-Covid non gli hanno più consentito di assisterlo dal 20 dicembre, ultimo giorno in cui l’ha potuto vedere, accudire, parlarci, imboccare, insieme alla sorella. Poi più nulla. Caro Claudio la sofferenza di non poter vedere ed abbracciare tuo padre un’ultima volta è insopportabile. Da figlia, ancora, non posso che stringermi forte a te e comprendere fino in fondo questo momento di dolore fortissimo che purtroppo rimarrà con te ancora per molto». Il funerale domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Apparente, a Civitanova.

