La mamma dell'uomo pestato dagli albanesi: «Atterrita dalla violenza ma anche perché nessuno ha aiutato mio figlio»

MACERATA - «Spero che gli autori del vigliacco pestaggio di mio figlio restino dentro a lungo. Con la notizia della loro cattura da parte della Polizia termina un doppio calvario, quello di mio figlio Daniele ma anche il mio. Sono rimasta a trepidare a lungo per la sua sorte. Ora sono serena».



Le parole

Parole forti quelle di Graziella, la mamma del 36enne veneto ferito il 16 gennaio scorso in corso Cavour da due stranieri «finalmente identificati dalle forze dell’ordine ed arrestati – continua la mamma -. Mio figlio non ricorda nulla dell’accaduto perché è stato aggredito vigliaccamente, alle spalle ed all’improvviso. Se fosse stato affrontato direttamente, considerato anche il suo fisico possente, probabilmente non avrebbe subito ferite tanto gravi, a causa delle quali ho temuto per la sua vita. Ho vissuto giorni terribili, che non auguro neanche al mio peggior nemico. Ho rivisto le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono rimasta atterrita per la violenza e la cattiveria palesate dagli aggressori, ma anche delusa perché qualcuno che si è trovato lì per caso sarebbe potuto intervenire ed invece non lo ha fatto. Anche la raccolta delle testimonianze da parte degli inquirenti non è stata agevole, eppure era in gioco la vita di un giovane padre. Per fortuna la sua forte fibra gli ha permesso di riprendersi in tempi abbastanza brevi. È anche tornato a lavorare ed a condurre una vita normale con la figlia e la compagna. Io, invece, sono a casa in Cadore. Non mi stancherò mai di ringraziare, l’ho postato anche sui social, gli uomini della Squadra mobile di Macerata diretta dal commissario capo Matteo Luconi, il procuratore Giovanni Giorgio ed il sostituto Rita Barbieri per il lavoro svolto. Sono state indagini lunghe e minuziose. Ed hanno colto nel segno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA