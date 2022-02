Maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con la figlia di 8 anni: un uomo finisce a processo

MACERATA - Avrebbe picchiato più volte la moglie nell’arco di 16 anni, in un’occasione anche usando un cavo della televisione. Ma non solo. Più volte avrebbe anche compiuto atti sessuali sulla figlia di 8 anni mentre la piccola guardava la televisione.

Si è aperto ieri in Tribunale a Macerata davanti ai giudici in composizione collegiale (presidente Andrea Belli) il processo a carico di un uomo di origine marocchina residente in un comune della provincia accusato di maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenne. Secondo quanto denunciato dalla moglie i maltrattamenti sarebbero iniziati sin dai primi giorni di matrimonio, ovvero dal 2004, quando l’uomo per gelosia avrebbe cercato di controllare gli spostamenti giornalieri della moglie e le sue frequentazioni, una volta al culmine di una discussione, avrebbe colpito la coniuge al volto con uno schiaffo, un’altra con un cavo della televisione e un’altra ancora con un pugno al petto. Alcune di queste aggressioni sarebbero avvenute davanti ai figli minori.

L’imputato è accusato anche di aver toccato la figlia di 8 anni nelle parti intime mentre la piccola vedeva la Tv seduta sul divano. L’uomo è difeso dall’avvocato Roberto Greci ieri sostituito dal legale Vanni Vecchioli. L’udienza è stata rinviata al prossimo 10 ottobre per iniziare a sentire i primi testimoni.

