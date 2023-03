Frontale con due feriti: riaperto il tratto della Val di Chienti chiuso dopo lo scontro

MACERATA - Un'altra emergenza con la temporanea chiusura del tratto, in direzione della statale16, lungo la SS77 “Della Val di Chienti” a causa un incidente che si è verificato alll'altezza del km 86,7000, a Macerata. Due persone sono rimaste ferite a seguito dell’impatto. Sul posto sono presenti Anas e forze dell’ordine oltre ai vigili del fjuoco per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Grande coordinamento, massima celerità e strada riaperta prima delle 9.30 con il traffico che è tornato regolare.

Frontale sulla Val di Chienti, un ferito incastrato nell'auto. Chiusa la strada

Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati tra loro frontalmente. La squadra di Macerata in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre da una delle auto una persona incastrata attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche, e successivamente i due occupanti dei mezzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell' ospedale di Macerata per accertamenti. In corso i rilievi da parte dei carabinieri.