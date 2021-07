Furbetti dei rifiuti, potenziati i controlli: comminate166 multe in 6 mesi. E ci sono anche casi molto singolari

MACERATA - Un’attività a 360 gradi su tutti i fronti portata avanti con abnegazione dalla polizia locale nei primi sei mesi del 2021. Che ha visto, in particolare, gli agenti impegnati nel controllo del conferimento dei rifiuti che rimane ancora un problema che persiste in città e che ha portato ad elevare quasi un verbale al giorno (la media mensile è di 27,6) nei confronti di maceratesi che non hanno rispettato le normative vigenti sul conferimento dei rifiuti. Il comandante Danilo Doria, che il primo luglio ha celebrato i suoi due anni a capo della polizia locale di Macerata, ha illustrato il bilancio dei primi sei mesi di questo anno.



L’errato trattamento o abbandono ha comportato ben 166 i verbali per rifiuti urbani (118 fuori dal centro abitato e 48 con microchip). Un’azione che, su indicazione dell’amministrazione, è stata rafforzata proprio per arrivare a stroncare o quanto meno ridurre significativamente il numero di infrazioni che vengono commesse non solo da chi risiede in città ma anche da parte di chi viene nel capoluogo per lavoro e magari abbandona sacchetti di rifiuti in prossimità dei cassonetti. Un’altra operazione ha riguardato il furto di energia elettrica avvenuto dal palazzo comunale, che ha comportato un sequestro penale per furto aggravato.

Ad avvertire gli agenti, circa un mese fa, sono stati alcuni dipendenti comunali che avevano notato come nel cortile della sede di piazza della Libertà ci fosse un cavo della corrente elettrica allacciato ad una linea comunale: sul posto si è recata una pattuglia che ha in effetti riscontrato questa incredibile situazione di un cavo volante di circa sedici metri, peraltro ben nascosto, che “succhiava” energia elettrica al palazzo comunale in direzione della casa di un privato che abita nelle vicinanze dell’edificio. Questo prelievo abusivo di energia elettrica era attivo da alcuni giorni prima della segnalazione giunta al comando.



Fino a giugno, per quanto riguarda i controlli relativi al rispetto della normativa Covid e dei relativi decreti ministeriali e regionali, sono stati controllati complessivamente 11.769 esercizi commerciali e 49.375 persone. Le attività di Polizia locale sulla strada dal primo gennaio al 30 giugno ha portato al rilevamento di 128 incidenti stradali (erano 85 nello stesso periodo del 2020), mentre 39 veicoli sono stati trovati senza assicurazione (27 nel 2020). In aumento Tso e Aso che nel 2021 sono stati 15 (5 nello stesso periodo del 2020). Venti i reati con rispettive informative inviate alla Procura della Repubblica; tra questi due arresti, con conseguente sequestro di droga, effettuati in via Severini e un sequestro di patente falsa. Nel 2021 sono stati effettuati 898 pattugliamenti compresi i notturni mentre per quanto riguarda gli accertamenti edilizi in materia di polizia ambientale/edilizia sono stati 14 i controlli ecologi/ambientali.



In relazione al rispetto delle norme del mondo animale sono stati espletati 79 accertamenti con 37 verbali tra mancata iscrizione anagrafica, cani senza guinzaglio, feci non raccolte, cani vaganti recuperati dal servizio veterinario dell’Asur. A oggi sono 168 le telecamere di videosorveglianza installate sul territorio comunale (45 Ocr, 84 osservazione, 13 Park Sferisterio e 26 in centro storico). Gli occhi elettronici, con l’ausilio delle pattuglie di viabilità, hanno permesso di individuare tredici soggetti che a seguito di incidenti stradali erano poi fuggiti con varie tipologie di danneggiamenti. A ciò si aggiunge il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi Peg (Piano Esecutivo di Gestione), l’educazione stradale, la prossimità e il controllo del vigile di quartiere, il rinnovo delle aree con segnaletica in varie zone della città e molte altre attività operative e amministrative. Prosegue inoltre il progetto “Scuole sicure” che ha portato all’installazione di nuove telecamere in punti strategici, a controlli specifici come quello che ha portato ad arresti in un’attività congiunta con la polizia di Stato e all’avvio del processo di costituzione di un’unità antidroga.

