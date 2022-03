Un freno alla continua proliferazione dei piccioni: il Comune acquista un mangime per sterilizzarli

MACERATA - Dimezzato - secondo le stime del Comune - in questi ultimi anni il numero dei piccioni in città e comunque l’amministrazione comunale è intenzionata a potenziare le attività contro la proliferazione delle colonie di piccioni con i ben noti problemi di igiene. Ora il Comune ha deciso una spesa di circa trentamila euro per, tra l’altro, aumentare il numero dei luoghi dove distribuire mangime antifecondativo.



Il Comune sottolinea di aver, negli anni, dato via ad una serie di attività e tra queste il rilievo della presenza dei piccioni all’interno del centro storico, la distribuzione di mangime antifecondativo, con lo scopo di contenere la proliferazione dei volatili, un’ordinanza nella quale vengono dettate prescrizioni a carico dei proprietari dei possessori di immobili per impedire l’accesso o lo stazionamento dei piccioni sugli immobili di pertinenza, informazione alla cittadinanza circa le modalità più opportune per l’allontanamento dei volatili. Dal 2016 ad occuparsi del mangime sono gli operatori del Cosmari che lo distribuiscono in cinque postazioni del centro storico che sono piazza della Libertà, piazza Strambi, piazza Mazzini, piazza Vittorio Veneto, via Garibaldi nel periodo tra marzo e ottobre.

L’assessorato all’Ambiente, apprezzando quanto finora messo in campo ed i risultati ottenuti, ha espresso l’indirizzo di voler ampliare il trattamento antifecondativo anche a settori del territorio e per questo i tecnici dell’Ufficio Ambiente, supportati dal consulente della ditta produttrice del mangime antifecondativo e sulla base delle segnalazioni dei residenti, hanno svolto numerosi sopralluoghi nei vari quartieri. Infine sono state selezionate nove postazioni nelle quali eseguire il trattamento: piazza Garibaldi, piazza della Vittoria-monumento alla Vittoria, via Spadoni, via Verga -lastrico supermercato, viale Piave, piazza della stazione ferroviaria, via Aleandri, via della Pace - Le Spighe e Villa Cozza.

Il Comune però, per l’affidamento delle operazioni di distribuzione del mangime in queste ulteriori nove postazioni, ritiene opportuno rivolgersi ad un soggetto diverso rispetto al Cosmari, che non potrebbe eseguire il servizio in parola, affiancandolo a quello ordinario di igiene urbana, come già svolto nel caso delle 5 postazioni del Centro storico: quindi ha affidato l’incarico alla coop Risorse per una spesa complessiva di 17mila euro (20 euro all’ora), altri 11mila euro sono previsti per l’acquisto del mangime. Nessuna spesa per l’area di Villa Cozza grazie alla collaborazione dell’Ircer che ha la possibilità di poter impiegare il proprio personale già in servizio nella struttura.

