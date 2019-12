MACERATA - Un petardo gli scoppia tra le mani, anziano trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. È successo nella tarda mattinata di oggi, in via dei Velini. L'anziano ha riportato ferite serie ad una mano, in particolare a tre dita. È stato trasportato ad Ancona in eliambulanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA