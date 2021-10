Donna travolta da un autobus a 46 anni, simulazione per ricostruire la tragedia

MACERATA - Travolta da un autobus a 46 anni mentre andava al lavoro. Domani mattina verrà svolta una simulazione sul posto della tragedia per ricostruire con estrema precisione quanto accaduto a Federica Ciuffetti. Per poter eseguire la ricostruzione sul campo sarà necessario bloccare il tratto di strada dove lo scorso luglio è avvenuto l’incidente mortale e i tratti delle strade ad esso collegati.

La ricostruzione

La tragedia avvenne alle 8.30 del 20 luglio scorso, la corridoniana Federica Ciuffetti, stava andando al lavoro (era dipendente della Provincia), aveva attraversato piazza Guglielmo Marconi, la piccola piazza tra il Convitto e il sottopassaggio che porta in centro storico, aveva quasi finito l’attraversamento sulle strisce pedonali quando le era passato accanto un autobus della Contram che proveniva dai Giardini Diaz e che aveva iniziato la svolta a sinistra in via Caduti di Nassiriya (è la strada in salita che si ricollega a viale Trieste).

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la donna sarebbe stata urtata alle spalle dal mezzo che per salire in via Caduti di Nassiriya avrebbe stretto a sinistra, l’urto l’avrebbe fatta cadere in avanti e in quel momento il bus le sarebbe passato sull’addome e sulle gambe con la ruota posteriore.



L’autista dell’autobus, indagato per omicidio stradale, non si era accorto di nulla, e come lui anche due dei tre passeggeri che erano sul mezzo; il terzo, come mostrato dalle immagini registrate dalla telecamera interna, era l’unico seduto dietro, si era girato per poi voltarsi in avanti subito dopo.



Nelle scorse ore il pubblico ministero Enrico Riccioni ha delegato al comandante della polizia locale, Danilo Doria, l’accertamento che dovrà essere svolto nella massima sicurezza. Per eseguire l’esperimento sul campo, infatti, una persona della stessa altezza della vittima dovrà percorrere la stessa strada procedendo con la stessa andatura della 46enne.



Per la simulazione dovrà essere utilizzato un autobus delle stesse dimensioni di quello che attualmente è ancora sotto sequestro. Parallelamente la Procura ha conferito l’incarico anche a un consulente informatico, l’ingegnere Calamita, per ricostruire virtualmente l’incidente attraverso i dati acquisiti nell’immediatezza dei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA