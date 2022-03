Derby all'Helvia Recina, corsa e fattoria in piazza: domenica con slalom tra strade chiuse e divieti

MACERATA - Macerata si prepara a vivere una domenica ricca di iniziative. Intanto c’è l’atteso match di calcio Maceratese 1922 – Civitanovese 1919, valido per il campionato di promozione girone B 2021/2022, in programma domenica alle 16 allo stadio Helvia Recina.



Spostandoci in centro e rimanendo in tema sportivo, nell’ambito di “Incorsa.me” la settimana dell’inclusione, organizzata dall’Università e dall’Anffas in collaborazione con Provincia e Comune di Macerata, con ritrovo alle 9.30 in piazza della Libertà, si svolgerà la 36esima edizione della Stramacerata, gara competitiva di 10,100 chilometri valida per il Grand Prix Strada Master 2022 e la 48esima Marcialonga della primavera non competitiva, un tragitto di 3 chilometri a passeggio per le vie della città, organizzate dalla Asd Polisportiva Acli Macerata in collaborazione con l’Asd Polisportiva Giorgiana Collevario. Sempre domenica 27 marzo la “Fattoria in piazza”, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive in programma in piazza della Libertà, si sposterà in piazza Vittorio Veneto.



Per quanto riguarda la sosta nei parcheggi Garibaldi e Centro Storico e in viale Trieste negli spazi in concessione all’Apm, dalle 15 alle 19 di domani sosta consentita senza esporre il tagliando di pagamento per tutti i residenti muniti di permesso esposto Zona A e Zona A+Park per 10 posti auto dal sottopassaggio fino a piazza Nazario Sauro.



L’ordinanza prevede la sospensione temporanea della circolazione stradale in corso Matteotti, piazza della Libertà, corso della Repubblica, piazza Vittorio Veneto, via Crescimbeni, via Tommaso Lauri, via Garibaldi, via Mozzi, largo Affede, via del Convitto, via dei Sibillini, vicolo degli Orti, piazza Mazzini, piazza Nazario Sauro, via Diomede Pantaeoni, viale Leopardi, piazza Garibaldi, via Trento, piazza della Vittoria, via Martiri della Libertà, piazza Santa Croce, via Indipendenza fino all’ingresso del Campus universitario, ex-manicomio o Distretto Sanitario, largo Belvedere Sanzio, via Spalato, via Tibaldi, via Rosati, ingresso Anffas, uscita via Resse, via Mazenta, via Silone, via Prezzolini, ingresso Campus scolastico, rotonda via Roma, Via Mancini, via Robusti, via Cioci, piazza Pizzarello uscita Terminal bus, via Morbiducci, Giardini Diaz giro esterno a destra, piazza Garibaldi, via Garibaldi, Via Tommaso Lauri, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso della Repubblica, piazza della Libertà.



Rivoluzione alla viabilità anche nel pomeriggio per la partita di calcio all’Helvia Recina. Intanto l’ordinanza prevede il divieto di sosta e transito nel piazzale Helvia Recina. Divieti previsti anche per tratti di via dei Velini, via Panfilo, via Famiglia Palmieri e piazzale Croce Verde. Possibilità di sosta per i veicoli della tifoseria locale in via Murri e nell’adiacente parcheggio Garibaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA