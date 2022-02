La crisi ucraina spaventa il settore manifatturiero: «Caro energia ed export russo in picchiata»

MACERATA - L’escalation della crisi ucraina preoccupa l’economia provinciale. Confartigianato teme da un lato un aumento dei costi dell’energia (l’Italia acquista gas dalla Russia) e dall’altro il crollo dell’export, in particolare del settore moda. E ricorda, con i dati, quello che è accaduto con la crisi di Crimea del 2014.



Tra il 2013 e il 2021, le esportazioni delle Marche verso la Russia sono state tra le più colpite dalle sanzioni commerciali decise da Stati Uniti e Europa occidentale e applicate alla Russia. Il crollo è stato del 59,6%. Nello stesso periodo, il confronto dell’export manifatturiero della provincia di Macerata verso Mosca fa segnare una riduzione del 44%.

«Nonostante le conseguenze di lungo periodo della crisi di Crimea 2014, con le relative sanzioni economiche alla Russia, la dipendenza del nostro Paese al gas russo è salita, un motivo per guardare con maggior preoccupazione all’escalation dell’attuale tensione» afferma in una nota Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo. Nel 2021 l’Italia ha registrato un interscambio con la Russia di 7,7 miliardi di euro di esportazioni e di 14 miliardi di importazioni, di cui oltre la metà generato da petrolio greggio e gas naturale. «La Russia ha rappresentato negli anni un mercato di grande interesse specie nel nostro distretto, con il settore moda che ha però subito un calo drammatico» ha osservato lo stesso Menichelli. Secondo i numeri diffusi dall’associazione, le Marche sono la terza regione in Italia per esposizione sul mercato russo. L’export manifatturiero in Russia è all’1,7% del valore aggiunto a Fermo, 0,96% a Macerata e 0,28% ad Ascoli.

Confartigianato teme, dati alla mano, l’aumento dei prezzi delle commodities, difficoltà nel reperimento di materi prime e personale e l’aumento dei costi del trasporto via container. «Quello che ci auguriamo - conclude Menichelli - è intanto un disgelo di questo clima di tensione ed un impegno ad evitare un terribile ed insensato conflitto. Alla politica, a tutti i livelli, chiediamo di favorire un dialogo costruttivo, evitando inutili alterazioni di un mercato internazionale già estremamente delicato».

