MACERATA Insigniti cinque nuovi Cavalieri e un Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana ieri nel corso della cerimonia maceratese per la festa del 2 giugno. Il 78esimo anniversario della Repubblica Italiana si è svolto in due momenti, presso il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre e, a seguire, in Piazza della Libertà. Il sottofondo musicale della giornata è stato curato dall'Orchestra "Insieme per gli Altri" diretta dal Maestro Simone Tisba.

La celebrazione

La celebrazione è iniziata al Monumento con l'alzabandiera e la deposizione da parte del Prefetto di Macerata, Isabella Fusiello di una corona d'alloro. La cerimonia è proseguita in Piazza della Libertà dove dopo il saluto del Sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, il Prefetto ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A seguire sono state consegnate le sei onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana". Sono stati nominati Cavalieri Romualdo Cecarini per l’abnegazione, la dedizione e la disponibilità mostrate nel rapporto medico-paziente, tanto da godere di particolare stima presso la popolazione di Montecosaro; Giovanni Ciccolini, consigliere nella società “Halley sud s.r.l.”, operante nel settore della produzione di software e di amministratore unico della società “Halley sistemi s.r.l.”, operante nel settore delle attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica, per la professionalità e lo spirito di imprenditorialità dimostrate nel corso della sua carriera professionale; Gabriella Frontalini di Montefano, maestra in pensione, tra i soci fondatori dell’associazione Onlus denominata “Il sorriso di Donatella”, intitolata alla figlia deceduta, associazione che svolge attività di volontariato a favore dell’Uganda, occupandosi di adozioni a distanza, costruzione di ospedali e scuole.

Milena Lucarini residente a Pieve Torina, coadiuvante familiare nell’ambito dell’azienda agricola di famiglia “Società Agricola Lucarini Augusto e C.s.s.”, la stessa azienda, nonostante le gravi difficoltà determinate dal sisma del 2016, ha continuato ad operare e ad offrire i propri servizi alla popolazione locale, garantendo altresì la presenza di una macelleria (l’unica rimasta dopo il sisma), a testimonianza della resilienza e dell’attaccamento al territorio della famiglia Lucarini; Claudio Modesti di Esanatoglia, medico di Medicina Generale, di indubbie qualità morali, civili e professionali, ha svolto ininterrottamente la sua lunga attività professionale distinguendosi per capacità ed anche per attività nei vari campi del mondo del volontariato civile. Infine nominato Ufficiale Silvio Mascia, luogotenente in servizio alla Stazione Carabinieri di Recanati, di cui è comandante.

Nel corso della sua carriera lavorativa e professionale ha ricoperto diversi ruoli di comandante ed ha conseguito riconoscimenti, «Il 2 giugno è la Festa che ci riporta ai valori fondanti, e sempre attuali, della nostra comunità nazionale. Gli italiani, uomini e donne, 78 anni fa sceglievano la Repubblica, la democrazia. Quel voto rappresentò una chiamata alla responsabilità, che si rinnova ogni giorno», ha affermato ieri il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.