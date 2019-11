Civitanova, disagi e lunghe code sull'autostrada A14: arriva Capitan Ventosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Disagi e lunghissime interminabili code in. Gli automobilisti sono esasperati, tantissime le lamentele per la situazione che si è venuta a creare lungo la dorsale adriatica per via del sequestro dei viadotti dell'autostrada. Proprio per trattare questo problema è approdato a Civitanova il giornalista e inviato diFabrizio Fontana conosciuto come, con il caratteristico costume giallo. L'inviato del tg satirico di Canale 5 ha catturato i pareri dei civitanoesi su disagi, traffico, statale intasata e così via. La situazione da settimane è diventata insostenibile. Non sono mancati selfie (si è fatto immortalare insieme a Capitan Ventura anche l'assessore Pierpaolo Borroni) e battute con i passanti.