Investito da un'auto a Camerino, ultranovantenne ferito mentre attraversa la strada

CAMERINO - Investito un ultranovantenne mentre attraversa la strada nella zona del Sottocorte village, in via Ottaviani, a Camerino . Il fatto è avvenuto dopo le 18, sotto la pioggia battente, mentre il pensionato stava passando lungo la strada nei pressi del parcheggio superiore del Sottocorte village. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Camerino, in quel momento stava transitando un’utilitaria che lo ha urtato. L’anziano ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. Nella caduta ha battuto forte la testa. Subito sono stati chiamati i soccorsi ed è giunta l’ambulanza del 118 dal vicino ospedale di Camerino. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma viene tenuto sotto osservazione per vedere come evolve il quadro clinico, vista la sua età avanzata.