Bambino investito da un'auto, soccorso e portato in eliambulanza ad Ancona

MACERATA - Un bambino di circa due anni è stato investito oggi pomeriggio, 28 maggio 2022, in una traversa di via Roma, a Macerata. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Il piccolo, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Macerata e i sanitari dell'automedica del 118.

