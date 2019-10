Macerata, arbitro colpito alla nuca. Il colpevole non si trova: paga il capitano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALFORNACE - Il capitano squalificato perché non si trova il responsabile di un folle gesto accaduto nel campo sportivo di Valfornace nel corso della quarta giornata del campionato di Terza categoria di. In pratica, siccome non si trova chi è stato, paga il capitano per tutti. Ma vediamo bene cosa è successo. Mentre l’rientrava negli spogliatoi avrebbe ricevuto «a sorpresa un forte colpo alla nuca», riferisce il comunicato del Comitato regionale Marche. Il fatto sarebbe accaduto mentre il direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi. Siccome però non si è riusciti ad identificare il colpevole a farne le spese è stato il capitano della formazione locale, squalificato per un anno (fino al 30 ottobre 2020). Il comitato regionale specifica che la sanzione cesserà nel momento in cui verrà individuato l’autore dell’atto.