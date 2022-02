Approda in Cassazione l’omicidio di Pamela Mastropietro: oggi l’ultimo atto a Roma

MACERATA - Dopo il rinvio per un impedimento del difensore lo scorso gennaio è fissata per oggi l’udienza in Cassazione per Innocent Oseghale, il nigeriano oggi 33enne condannato all’ergastolo per aver ucciso, violentato e fatto a pezzi la ragazzina di 18 anni romana Pamela Mastropietro.

Per quel delitto avvenuto il 30 gennaio di quattro anni fa in un appartamento mansardato di via Spalato, Oseghale è stato condannato in primo e secondo grado al carcere a vita con isolamento diurno per 18 mesi. L’ultima sentenza, emessa il 16 ottobre 2020 dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Ancona, è stata impugnata dai difensori del 33enne, i legali Simone Matraxia e Umberto Gramenzi che ne chiedono l’annullamento e oggi, salvo nuovi imprevisti, l’udienza dovrebbe essere discussa dinanzi ai giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione.

Si tratta del terzo grado di giudizio in cui gli ermellini saranno chiamati a pronunciarsi su questioni di legittimità, ovvero dovranno stabilire se, in merito alle questioni sollevate dalla difesa, ci sia stata una corretta applicazione delle norme.Sono quattro i punti che gli avvocati Matraxia e Gramenzi porteranno all’attenzione della Corte.

